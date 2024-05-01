اعتقال نحو 300 شخص خلال احتجاجات جامعتي كولومبيا وسيتي كوليدج

أعلن عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، يوم الأربعاء، عن قيام شرطة المدينة باعتقال ما يقرب من 300 شخص مساء الثلاثاء، وذلك على خلفية احتجاجات شهدتها جامعتا كولومبيا وسيتي كوليدج أوف نيويورك وفقا لـ "رويترز".

كما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك بدأت بفصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

ونقلت القناة التلفزيونية عن المتحدث باسم الجامعة بن تشانغ قوله: "لقد بدأنا في فصل طلاب كجزء من جهودنا لضمان سلامة الحرم الجامعي".

وفي وقت سابق، قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، إن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.

وسبق أن ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.