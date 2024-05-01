تسبب السكر.. احذر تناول مكملات الحديد دون داعٍ

يلجأ الكثير من الأشخاص لتناول المكملات والفيتامينات الغذائية مثل مكملات الحديد، والذي يوضح احتياج الإنسان للفيتامينات من عدمه وذلك عند وجود نقص في عنصر الحديد في الدم.

وأكدت الدراسات الحديثة أن تناول مكملات الحديد بدون احتياج للجسم لها يؤدي لمخاطر الإصابة بمرض السكر وأيضا يسبب موت خلايا البنكرياس وصولا بالاصابة بمرض السكري .

وأشارت إلى أنه يصاب الكثير من مرضى السكر بأنيميا نقص الحديد، ووجود علاقة بين مرضى السكر والأنيميا، ومرض السكر والالتهابات المزمنة فى الجسم يؤثر على تصنيع خلايا الدم الحمراء وبالتالي نقص الحديد.

مع العلم أن زيادة عنصر الحديد يمكن أن يكون ساما ، لذا فإن تناول المكملات الغذائية عندما لا تحتاج إليها يمكن أن يجعلك مريضا وربما تناول جرعة زائدة تسبب مخاطر صحية كبيرة.

أعراض نقص الحديد

أوضح موقع ABC الأسترالي أنه يعاني بعض الأشخاص من الصداع او الدوخة والغثيان ويشتكي البعض الاخر من الاجهاد وصعوبة المشي والدوخة

والإجهاد لأي سبب من الأسباب، يؤدي إلي أعراض أخري مثل القروح وهي عبارة عن تقرحات تشبه الشقوق في زوايا فمك ، والأظافر الضعيفة، وتقرحات الفم، والقروح الباردة ولكنها ليست مؤشر أكيد على نقص الحديد.

ولكن تناول المكملات الغذائية يمكن أن يحدث تغيرا كبيرا في الطريقة التي تشعر بها عندما تكون تعاني من نقص الحديد، إلا أنك تحتاج إلى التفكير في الأسباب المحتملة لتعبك مع طبيبك.