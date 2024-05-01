سفيرة الإمارات تتفقد مركز تخاطب ذوي الهمم بالعريش

تفقدت الدكتورة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارت بالقاهرة، مركز التخاطب بنادي قادرون باختلاف بالعريش بمحافظة شمال سيناء، والذي تم إنشائه في ضوء مذكرة تفاهم تم إبرامها بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ ٢٠٢١ لإنشاء عدد من مراكز التخاطب بالمحافظات .



من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي متانة العلاقات المصرية الإماراتية عبر التاريخ، مثمناً التعاون المشترك مع دولة الإمارات في العديد من المجالات، تعزيزاً للروابط الأخوية والتاريخية المشتركة، مقدماً الشكر لدولة الإمارات حكومة وشعباً، والحرص المشترك علي توطيد تلك العلاقات.





خلال زيارتها، التقت سفيرة الإمارات بعدد من ذوي الهمم، واستمعت إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، وأشادت بإنجازاتهم وإبداعاتهم، مؤكدة حرص دولة الإمارات على دعم ذوي الهمم في جميع المجالات، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.



كما تفقدت الدكتورة مريم الكعبي أقسام المركز المختلفة، واطلعت على الخدمات التي يقدمها لذوي الهمم، مشيدةً بجهود القائمين على المركز في تقديم رعاية شاملة لذوي الهمم، مؤكدة على أهمية التعاون بين دولة الإمارات ومصر في مجال رعاية ذوي الهمم وتبادل الخبرات والتجارب.



في ختام زيارتها، أكدت استمرار دعم دولة الإمارات لذوي الهمم في مصر، وتعزيز التعاون معهم في مختلف المجالات، مقدمةً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي التعاون المثمر في العديد من الفعاليات ومنها ماراثون زايد الخيري ومراكز التخاطب بالمحافظات.



جدير بالذكر ان وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يزور بمصر منذ ٤ ايام لتفقد مراكز التخاطب في ٨ محافظات، حيث قام بزيارة مراكز التخاطب بمحافظتي قنا والبحر الأحمر في اليوم الأول، وزيارة محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف في اليوم الثاني، وزيارة محافظتي المنوفية والقليوبية في اليوم الثالث، واختتم جولته بزيارة مراكز التخاطب بمحافظة الدقهلية في اليوم الرابع.

