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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

سفير فلسطين بالجزائر: الشعب الفلسطيني يعلق آماله على القمة العربية بالبحرين

فايز أبوعيطة، سفير
فايز أبوعيطة، سفير فلسطين في الجزائر
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قال فايز أبوعيطة، سفير فلسطين في الجزائر، إن المأمول من القمة العربية في المنامة كثيرة، فالشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية وجرائم غير مسبوقة،  في تاريخ البشرية، وبالتالي أمنيات وآمال الشعب الفلسطيني كبيرة للغاية، لكن للأسف الشديد نخفض سقف توقعاتنا بما يتزامن ويتواءم مع ظروف الأمة العربية لا سيما في هذه الظروف الصعبة والقاسية.

وأضاف "أبو عيطة"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه مطلوب من القمة العربية والزعماء العرب في هذه المدة على الأقل أن يوحدوا صوتهم في كل الخطوات التي يمكن أن يتخذوها من أجل وقف مسلسل الجرائم المتلاحقة والمتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني.-.

وأشار إلي أنه مطلوب مزيد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لأنها صاحبة القدرة الوحيدة أو الصلاحية الوحيدة بوقف الحرب إذا ما أرادت، إذ إن لديها القدرة بأمر إسرائيل بوقفها.. وهذا ما نتمناه، وقف الحرب والاتفاق على خطة عربية.

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