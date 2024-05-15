ثنائية "ماييلي" تقود بيراميدز للفوز على سيراميكا والابتعاد بقمة الدوري الممتاز "صور"

واصل فريق بيراميدز الانتصارات في مسابقة الدوري وحقق فوزا مهما على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف باللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية بيراميدز النجم الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقتين 31 و45، بينما أحرز هدف سيراميكا كليوباترا محمد عادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

بهذه النتيجة حقق بيراميدز الفوز السابع على التوالي ورفع رصيده غلى 47 نقطة محلقا على قمة جدول ترتيب الدوري بفارق كبير عن اقرب منافسية بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 31 نقطة في المركز الثامن.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - مروان حمدي

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - صامويل أمادي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: كوكو - خالد صبحي - سعد سمير - احمد بلحاج - ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - نور علاء - مروان عثمان.