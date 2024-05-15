"القاهرة الإخبارية" تفوز بجائزة التميز الإعلامي العربي

فازت قناة "القاهرة الإخبارية" بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، عن التقرير التليفزيوني، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة خلال الاحتفالية الخاصة بتوزيع الجوائز، التي ستعقد على هامش أعمال الدورة "54" لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدها في مملكة البحرين، خلال الفترة من 27-29 مايو الجاري.

وقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، التهنئة لقناة "القاهرة الإخبارية" على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 عن التقرير التليفزيوني "الولد والعصفور".

والتقرير الفائز بالجائزة "الولد والعصفور" يتناول قصة إنسانية رفيعة المستوى عن طفل فلسطيني أجبره الاحتلال على ترك منزله، ويظل يحلم بالعودة من أجل الحياة.