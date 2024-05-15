ads
الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

"القاهرة الإخبارية" تفوز بجائزة التميز الإعلامي العربي

القاهرة الإخبارية
"القاهرة الإخبارية" تفوز بجائزة التميز الإعلامي العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فازت قناة "القاهرة الإخبارية" بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، عن التقرير التليفزيوني، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة خلال الاحتفالية الخاصة بتوزيع الجوائز، التي ستعقد على هامش أعمال الدورة "54" لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدها في مملكة البحرين، خلال الفترة من 27-29 مايو الجاري.

وقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، التهنئة لقناة "القاهرة الإخبارية" على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 عن التقرير التليفزيوني "الولد والعصفور".

والتقرير الفائز بالجائزة "الولد والعصفور" يتناول قصة إنسانية رفيعة المستوى عن طفل فلسطيني أجبره الاحتلال على ترك منزله، ويظل يحلم بالعودة من أجل الحياة.

القاهرة الاخبارية التميز الإعلامي العربي الولد والعصفور