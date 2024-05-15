أحمد جرادات: ردود الفعل على "العضمة كبرت" فاقت توقعاتي

اعرب المطرب أحمد جرادات عن سعادته بردود الافعال الايجابية على أغنيته 'العظمة كبرت " بعد أن تجاوزت حاجز ٦٥٠ ألف مشاهدة خلال أسبوع واحد من طرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأكد جرادات في تصريحات صحفية له اليوم أن نجاح الأغنية فاق توقعاته وتجاوز ما كان يحلم به، مشيرا إلي أن الأغنية تجاوزت ٦٥٠ ألف مشاهدة خلال أقل من أسبوع، وهو ما لم يكن يتوقعه.

وكشف جرادات، أن نجاح الأغنية أعطاه الحماس لاستمرار العمل وتقديم المزيد، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح مجموعة من الأغاني الجديدة التي تحمل مفاجآت في الأفكار على مستوى الكلمات والألحان.

وأضاف أن كلمات الأغنية مناسبة جدا لجيل الشباب والوسط، وتحمل العديد من الايفيهات المتداولة في الشارع المصري ووسط الشباب، وحديثهم عن الحب، مما ساهم في وصولها سريعا لهم.

أغنية "العضمة كبرت" غناء أحمد جرادات، وكلمات رامي جمال الدين، ألحان مصطفى غانم، توزيع يوسف الفايد،وميكس وماستر مصطفى البوب.

https://youtu.be/oAX-RacVBu0?si=ixhHGd01rCcRcfWm