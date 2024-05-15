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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النيابة تحقق.. نجل منتج فني يتهم سائقا بالتحرش به في أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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اتهم نجل منتج فني، سائقا تابعا لشركة توصيل شهيرة بالتحرش به وهتك عرضه خلال توصيله بكمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من «يوسف م س» 16 سنة، نجل منتج فني، يتهم سائقا تابعا لشركة توصيل شهيرة، بالتحرش به داخل السيارة، وباستدعاء المتهم وبمناقشته نفي ارتكاب الواقعة وأقر بأنه أثناء توصيل المبلغ واصدقائه زادوا المزاح بعضهم لبعض وعقب نزول أصدقائه ومحاولة معاتبته على المزاح المستمر حدثت بينهما مشادة كلامية وفوجئ باتهامه له بالتحرش.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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