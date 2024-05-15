فاركو يهزم بلدية المحلة بهدف في الدوري الممتاز

حقق فريق فاركو فوزاً غالياً علي نظيره بلدية المحلة بهدف مقابل لا شيء في المباراة، التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد حرس الحدود، بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز.

أحرز هدف فاركو اللاعب شكري نجيب فى الدقيقة 53 من عمر المباراة

وبهذه النتيجة يحتل بلدية المحلة المركز الـ15 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع فاركو برصيد 19 نقطة.

وكان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي بلدية المحلة، أعلن تشكيل فريقه أمام فاركو

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد حسين.

الدفاع: هشام حافظ – محمد رجب – نور الزمان الزموري – أحمد رضا.

خط الوسط: محمد أميسي - ماجد هاني – أحمد عتمان – إينوك بنجامين.

الهجوم: حسام أشرف – وحيد محسن.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

محمود السيد - جيفرسون إنكادا - احمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غومة - محمود عماد - أحمد البحراوي - محمد فخري - شكري نجيب - أحمد شريف - عمرو جمال.