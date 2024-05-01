وفد الهيئة العربية للمسرح يقوم بزيارة عمل لسلطنة عُمان

قام الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله يرافقه مدير الإدارة العامة ناصر آل علي ومدير التدريب والـتأهيل والمسرح المدرسي غنام غنام بزيارة إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بتنظيم الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي، والتي ستنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان والجمعية العمانية للمسرح.

في إطار زيارة العمل التقى الأمين العام للهيئة العربية للمسرح والوفد المرافق وكيل الثقافة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب سعيد بن سلطان البوسعيدي، وحضر اللقاء مدير عام مساعد الفنون في الوزارة الأستاذ ابراهيم بني عرابة، ورئيس الجمعية العمانية للمسرح الفنان عماد الشنفري، وعدد من المعنيين من الطرفين.

رحب وكيل الثقافة بتنظيم الهيئة مهرجانها الهام في سلطنة عُمان التي تتوق لهذا الاحتضان، مثمناً جهود الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح في خدمة الثقافة عامة والمسرح على وجه خاص.

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح نقل له وللمسرحيين العمانيين تحيات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وكذلك مباركته الكريمة لتنظيم الدورة 15 من المهرجان في مسقط، حيث سيعمل الجميع على تحقيق دورة مميزة تليق بجهود وطموح المسرحيين في السلطنة وكذلك تحقق التقدم للأمام في خدمة المسرح العربي الذي تعمل الهيئة من أجله.

وأبدى وكيل الثقافة استعداد الوزارة والمسؤولين في سلطنة عمان لتوفير كل السبل الكفيلة بإنجاح المهرجان ليكون درة في عقد دوراته.

الجدير بالذكر أن الأمين العام للهيئة العربية للمسرح والوفد المرافق قد التقى أبراهيم بني عرابة مدير عام مساعد الفنون ولفيفاً من المساعدين بحضور رئيس الجمعية العمانية للمسرح، حيث تم تدارس كل الخطوط الأساسية التي ستكفل تنظيم دورة لها طابعها الخاص، حيث يتكاتف المسؤولون في عُمان والمسرحيون وكافة الأطياف الثقافية من أجل ذلك.

وقام وفد الهيئة العربية للمسرح رفقة مجموعة عمل من الجمعية العمانية للمسرح بتفقد المرافق المسرحية والفندقية ووضع الملامح الأساسية للبرامج وآليات العمل لضمان حسن تنظيم هذه الدورة، وعقد الجانبان اجتماعات متصلة ومشاورات معمقة في هذا الصدد.

الأمين العام إسماعيل عبد الله صرح في ختام هذه الزيارة بقوله:

لقد لمسنا الروح العالية والإيجابية والاستعداد الكبير من وكيل الثقافة ومدير عام مساعد الفنون ومجلس إدارة الجمعية العمانية للمسرح، مما يبشر بإن الدورة الخامسة عشرة في سلطنة عُمان ستتميز بالحضور الثقافي والإبداعي في عمان ليأخذ مكانته التي يستحقها في المشهد المسرحي العربي والعمانيون مستعدون لتقديم أبهى صورة لعمان، كما ستعمل الهيئة على تحديث وتطوير آليات عمل المهرجان، وإعلان كافة التفاصيل سيتم خلال فترة قصيرة، وإنني لواثق أن المسرحيين العرب سيقدمون جواهر إبداعهم في بلد عربي يحتوي كنوزاً من الفنون والثقافة والجمال