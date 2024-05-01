ads
الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بيراميدز يصل ملعب بتروسبورت لمواجهة إنبي في الدوري "صور"

بيراميدز
بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت حافلة فريق نادي بيراميدز إلى استاد بتروسبورت استعدادا لخوض مباراة إنبي في مسابقة  الدوري الممتاز والتي يسعى خلالها الفريق السماوي لتحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد فتحي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي  - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - يوسف أسامة  

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

فريق نادي بيراميدز إ مباراة إنبي صدارة الدوري