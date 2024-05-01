بيراميدز يصل ملعب بتروسبورت لمواجهة إنبي في الدوري "صور"

وصلت حافلة فريق نادي بيراميدز إلى استاد بتروسبورت استعدادا لخوض مباراة إنبي في مسابقة الدوري الممتاز والتي يسعى خلالها الفريق السماوي لتحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد فتحي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي