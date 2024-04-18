إحالة 165 محضرًا بمخالفات تموينية في الدقهلية للنيابة العامة

أعلن محافظ الدقهلية تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، مشيرا الى شن حملات مكبرة على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري،والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين.

إحالة 165 محضرا بمخالفات تموينية بالمحلات والأسواق فى الدقهلية للنيابة العامة

وقال المحافظ ان الحملات أسفرت عن تحرير 165 محضرا بالمخالفات بنطاق 5 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن المنصورة منية النصر ونبروه وتمي الامديد وجمصه وجرى احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وتقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

من جانبه اوضح السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي جرى تنفيذها شملت المرور علي 340 مخبز علي مدار يومين للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمي أو عذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به .

كما جرى المرور علي المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير انذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات، وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج، وعدم اعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار و محاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها.

وأعدمت الحملة كميات من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وجرى التحفظ علي 20 عبوة منتجات غذائية و15 شيكارة دقيق 72٪ و20 كجم لحوم بلدية و7 اسطوانات غاز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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