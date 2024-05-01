بيرسي تاو يسجل هدف التقدم للأهلي في شباك الإسماعيلي

أحرز الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدف التقدم للأهلي في مرمى الإسماعيلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

جاء هدف بيرسي تاو في الدقيقة 33 من تسديدة قوية اصطدمت بقدم عبدالكريم مصطفى مافع الدراويش وسكنت شباك أحمد عادل عبدالمنعم حارس الإسماعيلي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة بينما يمتلك الإسماعيلي 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع:علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم- محمد هاني

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور 0 مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار - حمدي النقاز

خط الوسط: عمر الساعي - محمد بيومي - محمد مخلوف

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ - نادر فرج.