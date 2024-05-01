ads
الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بيرسي تاو يسجل هدف التقدم للأهلي في شباك الإسماعيلي

بيرسي تاو لاعب الأهلي
بيرسي تاو لاعب الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أحرز الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدف التقدم للأهلي في مرمى الإسماعيلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب برج العرب في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

جاء هدف بيرسي تاو في الدقيقة 33 من تسديدة قوية اصطدمت بقدم عبدالكريم مصطفى مافع الدراويش وسكنت شباك أحمد عادل عبدالمنعم حارس الإسماعيلي.

 

ويحتل الأهلي المركز الثاني عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة بينما يمتلك الإسماعيلي 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير

خط الدفاع:علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم-  محمد هاني 

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور 0 مروان عطية 

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم 

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - محمد عمار - حمدي النقاز 

خط الوسط: عمر الساعي - محمد بيومي - محمد مخلوف 

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ - نادر فرج.

السويسري مارسيل كولر فريق الأهلى مواجهة الإسماعيلى جدول الدوري الممتاز