توجيهات جديدة.. تعليم القاهرة تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

اجتمعت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لشئون الإدارات التعليمية وليلى عبد اللطيف مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء اليوم الأربعاء لمناقشة آليات العمل استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.



وتم التأكيد على دور أعضاء المتابعة بالمديرية وايضاً اعضاء المتابعة بالادارة التعليمية، وأهمية، وإتخاذ الإجراءات القانونية عند رصد المخالفات والسلبيات ومتابعة الإجراءات حتى يتم ازالة السلبيات.

كما تم التشديد على متابعة أعمال الصيانة البسيطة ( اضاءة - تهوية - دورات مياه - كفاية الاثاث للطلاب قبل بدء الامتحانات ) للحفاظ على استقرار العملية التعليمية للطلاب، والإلتزام من جميع العاملين بالمدرسة بالمواعيد الرسمية لليوم الدارسي وعدم الغياب، والسماح بالأذونات حتى لا يسبب عجز باللجان .

وأشارت وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى ضرورة متابعة الانتهاء من اقرارات انتهاء المناهج الدارسة لجميع المدرسين، ومتابعة سجل تكليفات مدير المدرسة لجميع العاملين بالمدرسة الملاحظين ومراقبين الأدوار والمراقب الأول ورئيس لجنة النظام والمراقبة ومسئول أمن اللجنة لأعمال الإمتحانات والتأكيد على الموانع الخاصة بهم في عدم حصولهم على أي جزاءات خاصة بهم او تحويلهم للمحكمة التأديبية او أقارب حتى الدرجة الرابعة، وكذا تكليف رئيس لجنة النظام والمراقبة لأعضاء الكنترول والموانع وان يكون عدد أعضاء الكنترول مناسب لأعداد الطلاب وتوزيع العمل داخل الكنترول.

وشددت على متابعة جميع سجلات الكنترول من (شيتات - سجل الزائرين - مواعيد الجرس - محضر تسليم وتسلم أوراق الاجابة لتصحيح المدرسين - اعمال السبورة داخل الكنترول مستوفية جميع البيانات) من جدول وتصحيح وغياب الطلاب و ١٠٪ و ٥٪) .

كما شددت على أعضاء الكنترول بمراجعة أوراق الإجابة وتفقيط الدرجة على كل سؤال وفي المرايا، من المصحح والمراجع وتقفيل ورقة الاجابة ، والتنبيه على توقيع جميع العاملين على تعليمات لجنة الامتحان منها توفير الهدوء والاستقرار وعدم استخدام المحمول داخل اللجان من الملاحظين وعدم السماح للطلاب لحضور المحمول داخل اللجان .

كما جرى التشديد على التصحيح أول بأول لجميع المواد والرصد بالكنترول بعد مراجعتها وأخذ١٠٪ و ٥٪ قبل اعتماد النتيجة ، والتأكيد على غلق بوابة المدرسة وعدم السماح لأى شخص بدخول لجنة الإمتحان غير المسوح لهم بمتابعة اعمال الامتحانات، ومتابعة المجموعات المجانية بالمدارس التي ليس بها امتحانات، والتشديد على أمن وسلامة لجنة الإمتحان من صلاحية الطفايات والخزانات وحنفيات الحريق والخراطيم.

وشدددت أيضا على حسن معاملة مديرين المدارس والمعلمين ومراعاة الأعباء الملقاة عليهم والعمل على إزالة جميع السلبيات أثناء متابعة اعمال الإمتحانات وحل المشكلات وفى حالة وجود مخالفة يتم الاتصال مع الرؤساء لاتخاذ اللازم، ومتابعة قانونية اللجان.