رغم الحرب.. الثقافة الفلسطينية تنظم ندوة حول حقوق الإنسان بقلقيلية| صور

نظّمت وزارة الثقافة الفلسطينية في محافظة قلقيلية ندوة ثقافية بعنوان: "مدى تطبيق حقوق الإنسان في الوضع الراهن من منظور ثقافي"، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
جاء ذلك بحضور رئيس المجلس الاستشاري الثقافي، ومدير مكتب الوزارة في قلقيلية تحسين حسّان، وممثلون عن المؤسسات الحكومية والمدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المحلي.
تناولت الندوة دور الهيئة في رصد ومراقبة حقوق الإنسان، وأهمية التوعية بحقوق الإنسان لدى المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق هذه الحقوق في ظل الاحتلال الإسرائيلي.