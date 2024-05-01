«ميكالي» يستعد للإعلان عن قائمة المنتخب النهائية للأوليمبياد

استقر البرازيلى روجيرو ميكالي، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، على ثلاثى الفراعنة الكبار الذين سينضمون للقائمة النهائية المشاركة فى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

وكشف مصدر خاص داخل الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى أن الثلاثى هم محمد عبدالمنعم ومصطفى محمد ومحمد صلاح.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن موقف محمد صلاح النهائى لم يتم حسمه حتى الآن وفى انتظار موقف الريدز من الموافقة على مشاركة اللاعب، مشيرا إلى أن هناك بدائل أمام المدير الفنى فى حال رفض ليفربول مشاركة اللاعب مع المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

صلاح وعبدالمنعم ومصطفى محمد الأقرب للانضمام

من ناحية أخرى، يكثف مسئولو اتحاد الكرة جهودهم من أجل الاتفاق على مباريات ودية لـ منتخب مصر الأوليمبى لتجهيز الفراعنة قبل المشاركة فى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

وتلقى اتحاد الكرة عروضًا سابقة من منتخبات الأرجنتين وباراجواى وأوكرانيا واليابان لمواجهة المنتخب الأوليمبى بجانب دورة تولون بمشاركة ١٢ منتخبًا من مختلف قارات العالم، ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة جلسة مع ميكالى لحسم مصير هذه العروض.

وبدأ اتحاد الكرة التفاوض مع الشركات المنظمة للمباريات وأيضًا عدد كبير من الاتحادات لتنظيم وديات قوية للمنتخب الأوليمبى قبل أوليمبياد باريس المقبلة.

وهناك العديد من المنتخبات التى ترشحت لمواجهة منتخب مصر الأوليمبي، سواء من أمريكا الجنوبية أو من أوروبا قبل المشاركة بالأوليمبياد.

ويشارك منتخب مصر الأوليمبى تحت القيادة الفنية للمدرب البرازيلى روجيرو ميكالى فى أوليمبياد باريس المقبلة، بعد تحقيق المركز الثانى فى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاماً، والتى أقيمت بالمغرب.

وتم وضع منتخب مصر فى المجموعة الثالثة مع إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وصاحب المركز الثانى فى بطولة آسيا تحت ٢٣ عامًا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات أوليمبياد باريس ٢٠٢٤، يوم ٢٤ يوليو المقبل حتى ١٠ أغسطس موعد المباراة النهائية.

وتقام مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات فى الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ فى ملعب نانت وملعب بوردو.