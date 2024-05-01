احتفالية تكريم العمال المثاليين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

تحت رعاية المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء و المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق أقيمت إحتفالية تكريم العمال المثاليين لعيد العمال السنوي لعام ٢٠٢٤ بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وبتوجهات من المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة تكريم العمال المثالين والبالغ عددهم ( ٢٥٠ ) عاملا مثالياً وأكد الفقي إعتزازة وتقديره للدور الوطنى للعاملين بالشركه المخلصين ودورهم في ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء في كافة مجالات العمل بقطاعات الشركة المختلفة وحثهم على أن يبذلون اقصي جهدهم من أجل رفعة شركتنا الحبيبة الغالية

وأوضح أن المكرمين نماذج مشرفة لجميع العاملين اللذين يستحقون التكريم متمني التوفيق و السداد لهم لما فيه الخير لشركتنا الحبيبة

حضر الاحتفالية كلا من :- عمرو كمال - عضو مجلس النواب و رضا غنيم نائب رئيس النقابة العامة للمرافق أمل صبحي - رئيس القناة الخامسة بالإسكندرية رزق الطرابيشي - نقيب الصحفيين بالإسكندرية والبحيرة إبراهيم فكار - رئيس قطاع الأمن محمد غانم - رئيس قطاع الموارد البشرية والمهندسة جيهان الرجال - رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية أشرف منديل - رئيس النقابة أسامة حسن علي - مدير عام العلاقات العامة والإعلام شرين خليل - مدير عام شئون الأفراد ليلى حسين - مدير عام الخدمات الإدارية وأعضاء اللجنة النقابية المنظمة للحفل