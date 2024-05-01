قيادات جامعة قناة السويس تشهد حفل تكريم الدكتورة سهير أبو عيشة

امتلأت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة قناة السويس بالقيادات الجامعية والإدارية لحضور حفل تكريم الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة وعلى رأسهم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية وبحضور عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والأمناء والمديرين العموم، والعقيد فادي نبيل مدير إدارة التربية العسكرية وطلاب أسرة "طلاب من أجل مصر".

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة مباركه لآيات من القرآن الكريم قرأها عبد الله حمدي.

تلى ذلك عرض فيلم عن إنجازات الدكتورة سهير أبو عيشه خلال فترة عملها أمين عام جامعة قناة السويس من إعداد المكتب الإعلامي للجامعة.

ثم جاءت كلمة الجهاز الإداري بالجامعة والتي قدمها شريف فاروق أمين عام الجامعة المساعد، والذي أعرب خلالها عن بالغ تقديره واعتزازه بالعمل تحت قيادة الدكتورة سهير أبو عيشه لسنوات في الشئون المالية، مشيراً إلى أن ما يراه اليوم من حشود تجمعت لحضور الحفل أكبر دليل على حب الإداريين لها، متمنياً لها دوام التوفيق.

فيما قال الدكتور محمد سعد زغلول أن الدكتورة سهير أبو عيشه من الشخصيات المؤثرة وتاريخها في العمل بالجامعة خير شاهد على ذلك فهى تسعى نحو إنجاز مصالح العاملين بالجامعة والطلاب.

بينما أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن "سهير أبو عيشه" سعت إلى التطوير وتقديم كل ما بوسعها بإخلاص وتفاني في العمل، لافتاً إلى أن بصماتها في الجامعة واضحة وملموسة.

وأشار الدكتور عادل حسن إلى أن كلمات الشكر تعجز عن إعطاءها حقها، فهى لم تتوانى عن دعم المستشفى الجامعي خلال فترة عملي كمدير تنفيذي للمستشفيات الجامعية، لافتاً إلى إسهاماتها الواضحة في المشاركه بملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ثم جاءت كلمة الدكتور ناصر مندور التي أوضح فيها أن محبة الناس نتاج لمواقف وتعامل تم على مدار فترة طويلة، مضيفاً أن الدكتورة سهير أبو عيشه لم تسعى إلى المناصب بقدر سعيها إلى إنجاز عملها

وأكد أن الحزم في إتخاذ القرار والحب والاحترام يخلق بيئة عمل جيدة تستطيع التطوير والإنجاز، مشيراً إلى أن جامعة قناة السويس هى الأكبر على مستوى إقليم القناة وسيناء وقياداتها على قدر كبير من الوعي والاحترام

وأردف مندور أن أهم ما يميز شخصية "سهير أبو عيشه" هو حب الناس وإنكار الذات، مشيراً إلى أن منصب أمين عام الجامعة تعاقب علية ثلاث قيادات مشهود لها بالكفاءة من هدى فرج ثم خالد سويلم، والدكتورة سهير أبو عيشه؛ وجميعهم أدى الدور المنوط به على اكمل وجه.

وتابع؛ أن الدولة ترصد ميزانية كبيره للجامعات ومستشفياتها مؤكداً على أهمية ترشيد الإنفاق وتوجيه النفقات نحو الأولوية في الاحتياجات

واعلن مندور عن الانتهاء من تطوير وتحديث جزء كبير من البنية التحتية،متمنياً للجامعة مزيد من التطوير والتقدم.

ورداً على الكلمات المعبره قدمت الدكتورة سهير أبو عيشه كل الشكر والتقدير والاحترام للقيادات الجامعية وجميع منتسبي الجامعة، وجميع العاملين بالمالية بداية من وزارة المالية وصولاً لأصغر من فيها، متمنيه أن تكون قد استطاعت أن تقدم إسهام في خدمة جامعتها،

ووجهت الشكر لأفراد أسرتها وزملاءها في العمل والأمناء والمديرين والمديرين العموم وأمناء الكليات، مقدمه خالص الشكر لجميع القائمين على هذا الحفل وأسرة طلاب من أجل مصر على مساهمتهم في تنظيم الحفل وأسرة مكتب أمين عام الجامعة، مؤكداً أن من لا يشكر الناس ... لا يشكر الله.

ثم اعتلى رئيس الجامعة ونوابه المسرح لتقديم الهدايا التذكارية ل"سهير أبو عيشه" حيث أهداها الدكتور محمد عبد النعيم درع قطاع التعليم والطلاب، وقدم لها أمناء الجامعة المساعدين شريف فاروق، والمهندس عادل ألبير هدية بإسم المديرين العموم وأمناء الكليات، كما قدم لها الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية درع الكلية والدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن درع الكلية، كما أهداها الدكتور محمد عبد الجواد درع المركز الجامعي للتطوير المهني.

وشمل التكريم تقديم درع اللجنة النقابية بالجامعة، وقدم أمناء الكليات هدية تذكارية، كما قدم لها أسرة طلاب من أجل مصر باقة من الورود تقديراً لجهودها.

ثم انتهى الحفل بالتقاط الصور التذكارية، توثيقاً لهذا التكريم المستحق.