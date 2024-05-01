“تعليم الكبار” تناقش استعدادات المبادرة الوطنية "تعزيز القرائية للتعلم مدى الحياة"



اجتمع اليوم الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار والدكتورحجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة،

والدكتور محمد القاضي مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان، وفريق العمل؛ لمناقشة العناصر الأساسية لتنفيذ المبادرة الوطنية "تعزيز القرائية للتعلم مدى الحياة".

وتدعم المبادرة رؤية الدولة ووزارة التربية والتعليم، و الهيئة العامة لتعليم الكبار فى التحول من الأمية الأبجدية إلي ريادة الأعمال وإلى التعايش الرقمي وجودة الحياة، وتم خلال الاجتماع التعرف على دور الشركاء الأساسيين في تنفيذ المبادرة وبناء قدرات تستهدف الميسرين بجميع الجهات الشريكة بالتعاون مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة،كما تم الاتفاق على عقد 12ندوة إقليمية؛ لرفع كفايات منسوبي تعليم الكبار في مصر من الهيئة وخارج الهيئة.

وسوف يقدم اليونسكو شهادة معتمدة من معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة والمركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان عن كل ندوة تعقد، وتم تقديم اقتراح للدراسة من خلال المبادرة بأن يكون هناك مسارات شهادة محو الأمية،مع امكانية اصدار شهادة التعلم المستمر وفقا للقانون.