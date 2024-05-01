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الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

وكيل وزارة التعليم بالجيزة يكرم عمال المديرية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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كرم  أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة جميع عمال مديرية التربية والتعليم بالجيزة تقديرا لدورهم البارز فى إظهار المديرية بالشكل اللائق الذى يليق بمكانة الجيزة وعراقتها .
ورحب سلومة بجميع عمال المديرية فى حضور  سمية الخطيب وكيل المديرية والمستشار بدوى علام رئيس مجلس آباء وأمناء المديرية و أمل مبروك مدير عام التعليم العام وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية و رفعت حسب الله مدير عام الشئون المالية والإدارية وعدد من الحضور .
وألقى كلمة فى ذكرى عيد العمال ذكر فيها بأن العمال هم قاطرة التنمية ولهم منا كل الشكر والتقدير لما يقدمونه من جهد وعرق وتفان فى العمل من أجل الوطن ورفعته فلهم منا كل التقدير والاحترام ودمتم لنا ذخرا وعونا وكل عام وجميع عمال مصر بخير.

أشرف سلومة التربية والتعليم بالجيزة ذكرى عيد العمال مدير عام مجلس آباء