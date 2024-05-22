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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الشعراوي كمال مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة خلال استقباله المدير التنفيذى للمستشفيات
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أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، في بيان اليوم الأربعاء، صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعيين الدكتور الشعراوي كمال مديرا تنفيذيا للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، لمدة 3 سنوات اعتبارا من 22 مايو 2024.

وتقدم رئيس الجامعة، بالتهنئة خلال البيان لدكتور الشعراوي كمال الأستاذ بقسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب.

يذكر أن كمال كان مديرا لمستشفى جامعة المنصورة الرئيسي، حتى أبريل الماضي، ثم صدر قرار بتعيينه مديرا تنفيذيا للمستشفيات والمراكز الطبية لمدة عام ليتم تجديده اليوم لمدة 3 سنوات.

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