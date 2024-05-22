سيناء في القلب.. شعار المهرجان الكشفي السادس في جامعة المنيا

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السادس المجمع لعشائر جوالي وجوالات كليات الجامعة، تحت شعار «سيناء في القلب»، والذي أقامته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، «إدارة الجوالة والخدمة العامة» بمخيم الجوالة بالحرم الجامعي.

جاء ذلك بحضور عمداء الكليات، ووكلائها، والدكتور حسام عبدالرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبدلقوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، ومنسقي الأنشطة، ومديري الإدارات بالإدارة العامة، ومديري رعاية الطلاب بالكليات، وعشائر جوالي وجوالات الجامعة.

بدأت الفعاليات بطابورعرض تقدمه طلاب كليات الجامعة، حاملين أعلام مصر، وجامعتهم، وكلياتهم، بالإضافة إلى صور تحمل أسماء شهداء محافظة المنيا، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأرض سيناء.

عبَرت فكرة المهرجان عما تشهده أرض سيناء الحبيبة من مشروعات قومية، وتنموية أطلقتها قيادة الدولة المصرية، حيث شمل المهرجان على معرض تضمن عرض لتلك المشروعات المتعددة؛ إعلاءً لقيم الولاء والانتماء للوطن، والتوعية بما يحدث من إنجازات حقيقة على أرض الواقع.

أشاد رئيس الجامعة، بفكرة المهرجان، والتنظيم الرائع له، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص من خلال شتى فعالياتها، لتعزيز قيم الولاء للوطن لدى الطلاب، وتثقيفهم بعظم المشروعات القومية التي غيرت ملامح الحياة على أرض الفيروز، كما قدم رئيس الجامعة شكره لإدارة رعاية الطلاب، وإدارة الجوالة والخدمة العامة، ولجميع الإدارات لما يقومون به من أنشطة هادفة تخدم طلاب الجامعة وتسهم في صقل شخصيتهم.

عقب انتهاء افتتاح المهرجان، تفقد رئيس الجامعة، أعمال الطلاب بالمعرض المقام داخل المُخيم، مشيدًا بأعمالهم المتنوعة التي تعكس وعيهم وثقافتهم.

تميزت أرض المهرجان الكشفية بالطابع السيناوي، وقدمت عشائر الجوالات فقرات ذات الفلكلور الشعبي المميز للقبائل البدوية من خلال الكرنفال المُنظم، شملت مجالات المهرجان ايضًا تقديم اعمال فنية مبتكرة، ومجلات حائط تُبرز قيمة سيناء وما تحقق بها، احتوت كذلك مجالات التسابق في هذا المهرجان الكشفي على مجال تنمية البيئة وخدمة المجتمع، وقام جوالي وجوالات الجامعة بزراعة عدد 36 شجرة مُثمرة، داخل مخيم الجوالة الدائم.

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