بضوء أخضر أمريكى.. إسرائيل تنفذ خطة هجومية على رفح

توصل قادة إسرائيل إلى إجماع نهائى بشأن العملية العسكرية فى رفح، ومن غير المتوقع أن تعارض الولايات المتحدة الأمريكية ذلك، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، فإنه بدلا من شن هجوم عنيف بفرقتين، ستشن إسرائيل هجوما محدودا، وهو ما يعتقد المسئولون الأمريكيون أنه سيؤدى إلى عدد أقل من الضحايا المدنيين. ولهذا السبب فمن غير المرجح أن تعارض الولايات المتحدة الهجوم على رفح.

ويعتقد المسئولون الأمريكيون أيضًا أن حوالى ٨٠٠ ألف من سكان غزة البالغ عددهم ١.٥ مليون نسمة فى رفح قد أخلوا المنطقة.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن حماس ستحتفظ بوجودها فى غزة، وأن الحركة اختارت "الذوبان فى السكان كقوة حرب عصابات" بدلاً من قتال الجيش الإسرائيلى فى حرب مفتوحة. ولذلك تخطط إسرائيل لمواصلة شن غاراتها فى غزة، حيث قد يصبح الوضع الراهن مثل ما هو عليه فى الضفة الغربية.

كما أكدت الصحيفة أن خطط إسرائيل "لليوم التالي" تشمل تشكيل قوة أمنية فى غزة من نظام السلطة الفلسطينية، والتى سيشرف عليها "مجلس حكم من الوجهاء الفلسطينيين" وتدعمها بعض الدول العربية. وتنقسم إسرائيل حول ما إذا كان ينبغى لهذا الكيان أن يكون له علاقات فى رام الله.

وبحسب الصحيفة، يعتقد المسئولون الأمريكيون أن المحادثات حول مثل هذه الصفقة يمكن أن تستأنف فى وقت مبكر من هذا الأسبوع.

فى غضون ذلك، يقدر جيش الاحتلال الإسرائيلى أن الحرب فى غزة ستستمر حتى عام ٢٠٢٦، مع فتح جبهة إضافية فى جنوب لبنان فى سبتمبر المقبل على أبعد تقدير.

وفى هذه الأثناء، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه سيطر على حوالى نصف محور فيلادلفيا وقد تم إجلاء ما يقرب من مليون من سكان غزة من رفح إلى الشمال باتجاه غرب خان يونس ودير البلح.

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أن إدارته متحدة مع إسرائيل فى مهمتها لتدمير حركة حماس، ورفض التقارير التى تؤكد بأن الحرب فى قطاع غزة هى إبادة جماعية.

وقال بايدن فى حفل بالبيت الأبيض بمناسبة شهر التراث اليهودى الأمريكي: “خلافا للادعاءات الموجهة ضد إسرائيل فى المحكمة الجنائية الدولية، فإن ما يحدث ليس إبادة جماعية”، "نحن نرفض ذلك".

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة "تقف مع إسرائيل للقضاء على حماس"، فى إشارة إلى زعيم حماس فى غزة يحيى السنوار.

وأضاف: "نريد هزيمة حماس، ونحن نعمل مع إسرائيل لتحقيق ذلك"، زاعما أن إسرائيل كانت الضحية منذ هجوم ٧ أكتوبر الذى نفذته حركة حماس، والذى أسفر عن مقتل ١٢٠٠ شخص واحتجاز ٢٥٢ رهينة، وردت إسرائيل بحملة لتدمير حماس وتحرير الرهائن.

كما تحدث بايدن أيضًا عن سعى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت (إلى جانب قادة حماس)، واصفًا هذا التطور بأنه "شائن".