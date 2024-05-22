نهائي دوري أبطال أفريقيا| مروان عطية: مباراة الترجي صعبة وسنقاتل للتتويج

أكد مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعوبة مواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وقال إن نتيجة مباراة الذهاب والتعادل سلبًا في تونس لم يكن حاسمًا، مما يتطلب ضرورة مضاعفة الجهد في مباراة العودة للتتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

ويلعب الأهلي مع الترجي في الثامنة مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي.

أضاف أن جميع لاعبي الفريق متحمسون للغاية لمباراة السبت، وأن الأهلي على قلب رجل واحد، وأي عنصر يشارك سوف يجد الدعم والمؤازرة من زملائه، والكل يعلم أن الإصرار والروح العالية هما مفتاح التتويج باللقب الغالي.

واختتم مروان عطية تصريحاته بالتأكيد على أن عامل التاريخ وما يحمله من نتائج لم يعد له وجود في كرة القدم، لأن هناك متغيرات تحدث دائمًا، وأن فريق الترجي مختلف حاليًّا ويضم عناصر واعدة ولها خبرات كبيرة، وأن الأهم بالنسبة للأهلي الآن هو النظر للأمام وليس للتاريخ حتى يقدم أفضل ما لديه ويتوج باللقب.

وقال مروان إن جميع لاعبي الأهلي ينتظرون بشغف مؤازرة الجماهير بكثافة في مدرجات استاد القاهرة، مؤكدًا أن جماهير الأهلي لها دور كبير في مباراة السبت المقبل مثلما حدث في جميع البطولات التي توج بها الأهلي.