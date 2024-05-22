استشهاد شاب وإصابة 7 برصاص الاحتلال في جنين ومخيمها

استشهد شاب مساء اليوم الأربعاء متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، ليرتفع عدد الشهداء في المدينة ومخيمها إلى 9 منذ يوم أمس.

وأفاد فواز حماد، مدير مستشفى الرازي، لوكالة "وفا"، أن الشاب سامي أمين أحمد القيسي، البالغ من العمر 18 عامًا من جنين، استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد أصابت 7 مواطنين آخرين بالرصاص الحي واعتقلت عدة أشخاص، بينهم سيدة، كما قامت بتفجير أجزاء من منزل خلال العدوان المستمر على مخيم جنين لليوم الثاني على التوالي.

منذ صباح يوم أمس الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، متمركزة في شوارع حيفا ونابلس وطريق برقين، برفقة وحدات خاصة "مستعربون"، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة تركزت في محيط المخيم ووادي برقين.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التدمير في جنين، مستهدفة البنية التحتية بما في ذلك الشوارع وأكشاك الخضراوات والمحال التجارية والمركبات الخاصة. يوم أمس، دمرت جرافات الاحتلال دوار "الشهيد جورج حبش" بالقرب من مقهى النباتات في مركز المدينة، ودوار "الشهيد عمر النايف"، وحولت العديد من المنازل في الأحياء والمخيم إلى نقاط عسكرية، وسط مواجهات عنيفة واندلاع انفجارات قوية.

أسفرت هذه الأعمال عن استشهاد 8 مواطنين في جنين ومخيمها منذ يوم أمس، وهم: أسيد جبارين (51 عامًا)، أخصائي الجراحة العامة في مستشفى جنين، الذي استُهدف في محيط المستشفى؛ علام جرادات (48 عامًا)، المعلم الذي كان في طريقه إلى عمله في مدرسة وليد أبو مويس الأساسية للبنين؛ محمود أمجد حمادنة (15 عامًا)، طالب الصف التاسع في مدرسة ذكور الكرامة الأساسية الثانية؛ معمر محمد ذيب أبو عميرة (50 عامًا)؛ أمير عصام محمد أبو عميرة (22 عامًا)؛ أسامة محمد نعيم حجير؛ باسم محمود صالح تركمان؛ وجهاد محمد طالب (38 عامًا).