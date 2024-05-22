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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يحتفل مع "خدمات مصر" بمرور عام على إنشاء المركز

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال مركز خدمات مصر بمرور عام علي إن
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شهد اللواء دكتور خالد فوده ، محافظ جنوب سيناء، أحتفالا بمناسبة مرور عام على افتتاح مركز خدمات مصر بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد،  المقام لهذه المناسبة، يرافقه الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم ، رئيس مدينة شرم الشيخ وكان في استقباله المهندس تامر رفعت مدير مشروع خدمات مصر بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هشام محمد مدير المركز

كما قام المحافظ بتسليم هدية للعميل رقم ٢٠٠٠٠ ، وقام مدير المشروع بتسليم محافظ جنوب سيناء نسخة من المصحف الشريف، وأثنى المحافظ على انتظام العمل بالمركز واستطلع رأي عدد من المواطنين عن جودة الخدمة المقدمة.

يشار الي ان أن مشروع مركز "خدمات مصر" نفذته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة..

التحول الرقمي التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ المصحف الشريف تنمية الاقتصاد شرم الشيخ