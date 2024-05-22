هل تصبح " تايلاند" ملاذا آمنا جديدا للإخوان؟

ازدادت التخوفات الأمنية في تايلاند بسبب انتشار الإرهاب بالتحديد في جنوب البلاد، وتشير الاتهامات إلى جماعة الإخوان، التي تتخذ من تايلاند ممرا آمنا لها، حتى تصل إلى ماليزيا.

ففي عام 2014، تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على القيادي الإخواني حسام ميرغني تاج الدين، من مطار القاهرة، وهو محكوم عليه بالإعدام في قضية قطع الطريق الزراعي السريع، وكان ذلك قبل هروبه عبر إلى تايلاند.

ويبدو أنه كان ينوي أن يستخدمها كمعبر إلى ماليزيا أو إندونيسيا، مثلما فعل قبلة القيادي الإخواني عبدالرحمن خليفة السويدي، حينما نجح بالفعل وبالتحديد عام 2015، في الفرار إلى ماليزيا.

وكانت في وقت سابق قد أكدت أن جنوب تايلاند قد يصبح أحد الملاذات الآمنة الجديدة، وأن تلك المنطقة ضمن خطط التنظيم الدولي، خاصة بعد التوترات الأمنية بينهم وبين الحكومة التركية.

وكانت في وقت سابق قد نجحت محاولات الجماعة في اختراق رابطة المجالس الإسلامية في جنوب تايلاند، وعقب الاختراق الإخواني اصدرت الرابطة باللهجة الإخوانية، يعارض مشروع قانون الشراكة المدنية فغي تايلاند، وهذا القانون ينص على المساواة بين الزوجين، بداعي أنه لا يتماشى مع المبادئ الدينية الإسلامية، بحسب ما ذكرت صحيفة «بانكوك بوست».

وفي السياق ذاته، عام 2014 ألقت الأجهزة الأمنية في تايلاند من القاء القبض على أربعة قيادات إخوانية، وجميعهم مطلوبين للأمن المصري بتهم تتعلق بالإرهاب، وقالت السلطات حينها إنها ستجري الإجراءات اللازمة لتسليمهم لمصر.

مركز عبور سهل

وفي تقرير سابق للولايات المتحدة عن الإرهاب تحديدًا عام2020، يؤكد أن جنبوب تعتبر نقطة الضعف الرئيسة للبلاد، بسبب انتشار الإرهاب في تلك المنطقة ، كما أن الجنوب يعتبر نقطة عبور سهلة للعناصر الإرهابية، وعلى الرغم من ذلك لم تشهد إي عمليات إرهابية.

مستغلة الصراع

من ناحيته يقول المحلل السياسي، صهيب نور الدين، في تصريح خاص بـ«البوابة نيوز» إن جنوب تايلاند هي المنطقة التي يعيش فيها المسلمون، وتشهد العديد من الأزمات والحركات الإسلامية، التي تدعو للإنفصال عن تايلاند، وجماعة الإخوان تستغل هذا الصراع وتصطاد في الماء العكر لتستغل الفرصة، وتجعل جنوب تايلاند ملاذا آمنا لها.

وأكد «نور الدين»، أن الإخوان في حالة سيطرتهم على جنوب تايلاند، سيستطيعون تمرير العناصر الإرهابية من وإلى ماليزيا، ومن ثم إحداث إضراب وعدم استقرار للأمن التايلاندي، ناهيك عن العمليات الإرهابية التي قد تحدث هناك، خاصة أن تايلاند تشتهر بالسياحة، ويأتي لها عدد كبير من السائحين الأجانب ومن مختلف دول العالم.