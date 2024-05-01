أهالي غزة يوجهون رسالة شكر لطلاب الجامعات الأمريكية

تظاهر العديد من الفلسطينيين في وسط قطاع غزة تضامنا مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء الجامعات في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وفي مخيم للنازحين في مدينة دير البلح، بوسط قطاع غزة، كتب على اللافتات: "شكرا لتضامنكم جامعة ولاية أوهايو".

وشكرت ملصقات أخرى العديد من الجامعات الأمريكية الأخرى حيث تجري مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك جامعات هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ونورث وسترن وجورج واشنطن.

وقالت مي عفيفي، طالبة جامعية فلسطينية: "هذا الاحتجاج هو لشكر الجامعات الأمريكية والطلاب الأمريكيين على وقوفهم معنا ونقل رسالتنا إلى العالم لوقف الحرب والإبادة الجماعية التي تحدث في غزة".

وأضافت: "آمل أن تقف الجامعات العربية والإسلامية معنا مثل الجامعات الأمريكية وتحاول وقف الإبادة الجماعية، لأننا طلاب لديهم أحلام وطموحات ونريد إكمال دراستنا الجامعية."