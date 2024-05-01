وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة شهور.



وأشار المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إلى أن احتياطي السكر التمويني يكفي 11.4 شهر لافتا إلى أن الوزارة قامت باستيراد 500 ألف طن سكر لم يتم استخدامهم حتى الآن، واحتياطي القمح يكفي 3 شهور لافتا إلى أن اجمالي ما تم توريده من القمح المحلي بلغ 1.1 مليون طن قمح.



وأضاف أن احتياطي الزيت يكفي 5.4 شهرا، فيما حققنا اكتفاء ذاتي من الدواجن ، وبلغ حجم احتياطي اللحوم المجمدة 3 شهور ،مؤكدا أن الوزارة لديها تعاقدات على اللحوم الحية تكفي 11 شهرا