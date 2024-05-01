هشام عبد الخالق: هذا سر اختيار شريف عرفة لـ "اللعب مع العيال"

يعود المنتج هشام عبد الخالق والمخرج شريف عرفة للتعاون من جديد من خلال الفيلم الكوميدي "اللعب مع العيال"، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، ليسجل خلاله التعاون الأول بين عرفة ومحمد إمام.

عن هذا التعاون قال عبد الخالق "العمل يشهد مفارقة جميلة، حيث يجمع بين المخرج الكبير شريف عرفة والفنان محمد إمام، ابن الزعيم عادل إمام الذي سبق وتعاون مع عرفة في 5 أفلام من أروع أفلامه، حيث قدما معا أفلام «اللعب مع الكبار»، و «المنسي» و «الإرهاب والكباب» و «طيور الظلام» وأخيرا «النوم في العسل» عام 1997، وأتمنى أن يكرر الزمن نفسه من جديد ويقدم كل من شريف ومحمد خماسية جديدة أشبه بالتي قدمها مع والده، خاصة أن محمد لديه بذرة جيدة ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة"، مضيفًا أن الفيلم يعد بمثابة عودة لشريف عرفة إلى الساحة الفنية بعد غياب استمر لمدة عامين.



وعن سبب اختيار فيلم كوميدي للعودة للعمل مع شريف عرفة بعد تقديمهما فيلم الإثارة التشويق "الجريمة" علق قائلا: "من خلال تعاوني مع عرفة لأكثر من 12 عاما، كان حريصا على التنوع وهذا سر استمراره، فهو رجل نجح في تطوير أدواته، ويحرك نفسه دائما، ولا يقف مكانه، واستطاع الوصول لعقول وقلوب الأجيال المختلفة، وتعاونه مع محمد إمام حاليا خير دليل، فبعد 26 عاما تقريبا من تعاونه مع الزعيم عادل إمام، يتعاون مع الابن بروح متجددة، وفيلم" اللعب مع العيال "ينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف مثل فيلم «الناظر» مع الراحل علاء ولى الدين، وفيلم «فول الصين العظيم» وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة".



الفيلم يشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.