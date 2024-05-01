أميك: 36.8% تراجعا في مبيعات السيارات خلال مارس

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن تراجع مبيعات سوق السيارات بمختلف فئاتها (ملاكي – أتوبيسات – شاحنات) بنسبة 36.8% لتسجل 4 آلاف و192 وحدة خلال مارس الماضى، مقارنة ببيع 6 آلاف و630 سيارة فى مارس 2023.

وتراجعت مبيعات سيارات الركوب الملاكي بنسبة 40.7% مسجلة حوالي 2750 سيارة خلال شهر مارس الماضي، مقارنة ببيع 4 آلاف و638 سيارة في مارس 2023.

وانخفضت مبيعات الأتوبيسات في السوق المحلية بنسبة 18% لتسجل 522 مركبة، مقارنة بنحو 637 وحدة، وتراجعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة 32% لتصل إلى 920 وحدة، مقابل 1355 مركبة.

ويقول المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن السوق المصرية تأثرت بشكل مباشر بعد تحرير سعر الصرف، وانخفضت معظم السيارات بقيمة تتجاوز نصف مليون جنيه، استجابة لتراجع سعر الصرف من 70 جنيها إلى 48 جنيها.

وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن أسعار السيارات انخفضت أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 25% حسب كل طراز وموديل، لافتا إلى الانخفاض الكبير في بعض الطرازات المستوردة كان بسبب تسعيرها الخاطئ من قبل الوكيل.

وأشار رئيس رابطة التجار، إلى سوق السيارات المصرية كانت ستستوعب انخفاضات أكثر لولا زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 48 جنيهاً مقابل 30 جنيهاً سابقاً، مؤكدا أن هذه الزيادة تسبب في "تآكل" من الانخفاضات.

ويتوقع أبو المجد، حدوث انتعاشة كبيرة بقطاع السيارات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة التخفيضات الكبيرة التي أعلنتها الشركات علاوة على اختفاء الأوفر برايس على العديد من الطرازات المختلفة، حيث أن ذلك سيؤدي إلى استقرار في السوق وبالتالي إقبال المستهلكين على الشراء.