إسكان الشيوخ توافق على استكمال المراحل الأخيرة من أعمال إنشاءات المتحف الآتوني بالمنيا

ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية بمحافظة المنيا .

واستعرضت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اقتراحها في حضور ممثلي الحكومة، مشيرة إلي أنه فى إطار استكمال المراحل الأخيرة من أعمال إنشاءات المتحف الآتوني بالمنيا، وما سيمثله افتتاحه من قيمة مضافة لتنشيط السياحة فى محافظة المنيا تأتي أهمية رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية بمحافظة المنيا “من طرق ولافتات ولوحات إرشادية”.

وطالبت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتطوير وتحسين الطرق بداية من مركز المنيا وصولاً إلى كل المناطق الأثرية الهامة بالمحافظة مثل تل العمارنة وتونا الجبل وبنى حسن والأشمونين ودير جبل الطير، وذلك حتى يتم ربط المتحف الاتونى بكافة المناطق الأثرية المحيطة به فى المنيا ، مما يسهل على السائحين و الزوار القيام بجولة متكاملة فى محافظة المنيا.

ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من نائبة التنسيقية وأوصت الحكومة برفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية بمحافظة المنيا.