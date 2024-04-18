تشكيل لجنة لحصر كافة أصول الدولة في الدقهلية واستغلالها فى إقامة مشروعات

كلف محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن سرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة المستغلة والغير مستغلة وتحديد موقفها ووضعها بكافة بياناتها علي الخريطة بهدف تعظيم استغلالها في المشروعات القومية وتعظيم الموارد.

لجنة لحصر أصول الدولة في الدقهلية لاستغلالها

وقرر "المحافظ" تشكيل فرق عمل من كافة الجهات المختصة لحصر تلك الأصول علي الطبيعية ووضعها علي الخريطة التفاعلية لأملاك الدولة وتحديد احتياج كل مركز ومدينة وحي من تلك الأراضي لإقامة مشروعات عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة مع السادة رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري مديريات الخدمات وقطاعات المرافق ومسئولي الاملاك والمتغيرات المكانية والاسواق والمجازر والحدائق وقد ناقش "مختار"خلال الاجتماع الاجراءات الواجب تنفيذها بشأن رفع وتوقيع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة علي الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها لمحافظة الدقهلية.

تنسيق وتعاون بين كافة جهات الولاية

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة لسرعة حصر أصول الدولة، مشيرا إلى أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية كخدمات الصحة والتعليم والتموين والطرق والزراعة وغيرها.

وأضاف محافظ الدقهلية ان تنفيذ هذه الخريطة يستهدف توثيق الممتلكات وتحديد أملاك كل جهة ولاية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن المواقع المستهدف رفعها وتوقيعها علي الخريطة التفاعلية، تشمل المباني الرئيسية والملحقة التابعة للديوان العام والوحدات المحلية والوحدات القروية، وكل ما يتبع وزارة التنمية المحلية والعمارات السكنية التابعة لديوان المحافظة، والوحدات المحلية ومواقع المواقف، والحدائق والمتنزهات، والجراجات العامة وساحات الانتظار والمناطق الصناعية والحرفية التي تدار بمعرفة الوحدات والمدافن الصحية والجبانات والمقالب العمومية والوسيطة والمجازر والأسواق والسويقات والمحلات التجارية المملوكة للديوان العام والوحدات والمشروعات الإنتاجية التابعة للديوان العام والوحدات المحلية سواء كانت مؤجرة او مطروحة كفرص استثمارية.

وتقرر خلال الاجتماع الانتهاء من تسجيل ورفع كافة المواقع المشار اليها خلال أسبوع علي الاكثر.

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