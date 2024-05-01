البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بدير مارمينا كينج مريوط غدا

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الخميس، طقس "خميس العهد" في دير مارمينا بصحراء مريوط، بمشاركة الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس الدير، وبعض من الاساقفة والآباء الرهبان القمامصة والقسوس، ومجمع رهبانه.



تبدأ الصلوات بصلاة باكر خميس العهد التي تشتمل على رفع بخور باكر، ثم باقي صلوات السواعي النهارية، تلاها صلاة اللقان، ثم القداس الإلهي، واختتمت الصلوات بصلاة الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس.

خلال القداس؛ يترأس البابا اللقان الذي يشهد عملية غسيل أرجل الشعب اقتداءً بالسيد المسيح بالتواضع، كما قام أيضا، طقوس العشاء الأخير .



ومن المقرر وفقا لما أعلنه القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن يترأس البابا تواضروس صلوات يوم الجمعة العظيمة المقبل في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حضور شعبي.



والجمعة الكبيرة أو الجمعة الحزينة أو جمعة الآلام أو "جمعة الصلبوت"، هي اليوم الذي صلب فيه المسيح، وتبدأ صلوات الكنائس من السادسة صباحًا ولمدة ١٢ ساعة بلا توقف

ويصوم المسيحيون في معظم الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروستانت، الجمعة العظيمة ، بداية من منتصف ليل الخميس حتى السادسة مساء يوم الجمعة أى لمدة تصل لأكثر من 18 ساعة صوم، الافطارويكون على شرب الخل تمثلا بالسيد المسيح الذى طلب ماء ليشرب على الصليب فأعطاه الحراس أسفنجة مبللة بالخل، والافطار على طعام نباتي وبحسب العادات يكون "طعمية وفول نابت" .

