وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد الحالة الصحية لمرضى الفشل الكلوي من مصابي غزة

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، مستشفى حميات الإسماعيلية، حيث تفقدت قسمي العناية المركزة والكلى الصناعي، والتقت بالطاقم الطبي والمرضى، وتأكدت من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

كما تابعت الحالة الصحية لمرضى الفشل الكلوي من مصابى غزة ووجهت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

وتابعت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي يجري تنفيذها بالعيادات الخارجية بمستشفى حميات الإسماعيلية، بالإضافة إلى إستكمال الفرش غير الطبي بأقسام المستشفى، كما تفقدت مخزن المستلزمات والصيدلية وتأكدت من توافر رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية.

وحرصت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في محرقة المستشفى ومخزن النفايات، واتباع الإجراءات الوقائية أثناء حرق النفايات حفاظًا على صحة وسلامة العاملين.

صحة الإسماعيلية تشيد بإنتظام سير العمل



وأشادت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم، بإنتظام سير العمل وارتفاع معدل التردد على عيادة الإسماعيلية التخصصية (الجلدية) بعد إنتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

وتفقدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، غرف الكشف بالعيادة والصيدلية والتقت بالأطباء والمرضى، وتأكدت من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على العيادة.

تأتي هذه الزيارة في إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، في جولتها الدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتورة رشا فرحان مدير مكتب الدعم الفنى، ودكتور محمد لطفي مدير إدارة المستشفيات، ودكتور محمد الشحات مدير مستشفي حميات الإسماعيلية، ودكتورة حنان فؤاد مدير إدارة العلاج الطبيعى، ودكتورة داليا العربي مدير إدارة الصيدلة، ودكتورة شيماء صلاح عضو التفتيش الصيدلى الحكومى ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة وفريق الإشراف بمديرية الصحة بالإسماعيلية.