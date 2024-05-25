محكمة جنايات الإسماعيلية تنظر قضية مقتل طفل على يد عمه

تنظر محكمة جنايات الاسماعيلية، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد فتحي عبدالعال، اولى جلسات محاكمة المتهم بذبح طفل على يد عمه انتقاما من والده بالقنطرة غرب.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بلاغا يفيد بالعثور على جثمان طفل تبلغ من العمر ست سنوات، والتي تبين من خلال تحريات رجال المباحث أن وراء الواقعة عمه الذى قام بقتله انتقاما من والده.

وقال أحمد رضوان محامي المجني عليه، إن المتهم أفاد في اعترافاته بأنه حقد على شقيقة عندما رفض اعطائه المال الذي يريده فهو اعتاد أن يعطية كل ما يريد من أموال فعزم النية على الانتقام من شقيقة وقتل ولده.

وفي اعترافات المتهم قال انتظرت من الساعة السادسة المغرب ليلة الجريمة وأحضر سلام ابيض سكينة وانتظر حتى الثامنة صباحا، عندما غادرت الام المنزل لشراء مستلزمات المنزل وتسلل للمنزل من شباك مطل على الدخل ثم تسلل لغرفة النوم ونحر رقبة عمر الطفل ذات الـ 6 سنوات.