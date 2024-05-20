بـ"القبعات والشمسيات".. السياح الأجانب يتحدون ارتفاع درجات الحرارة داخل معابد الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم، ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وسط إقبال سياحي متوسط على المزارات السياحية والأثرية ومعابد المحافظة، رغم الارتفاع في درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة، والتي وصلت إلى 45 درجة مئوية.

وأجرت "البوابة نيوز" جولة داخل مجمع معابد الكرنك، وقت الذروة، لرصد السياح القادمين عبر رحلات اليوم الواحد، مرتدين أغطية الرأس الملونة والشماسي ذات الألوان الزاهية بجانب الطرح والأقمشة الخفيفة لتفادي درجات الحرارة المرتفعة .

واستقبلت المدينة السياحية عدد من السياح القادمين من مدينتي سفاجا والغردقة، وباقى مدن البحر الأحمر في رحلات «اليوم الواحد»، أو من خلال الطيران المباشر لمطار الأقصر الدولي من عدد من الدول والأسواق العالمية، ومنها دول الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

ووفرت لجنة الأزمات بنقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، وإدارة المعبد، كميات كبيرة من المياه المعدنية للسياح طوال برنامجهم السياحى على المزارات السياحية والأثرية بالأقصر.

وأعرب السياح، عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية القديمة، والتجمع في صالة الأعمدة بمعابد الكرنك والتى شهدت إقبال السياح لمشاهدة أكبر صالة أعمدة في العالم تتكون من 134 عمود على شكل زهرة اللوتس المفتوحة، والمقفولة والاستمتاع بجمال الألوان الزاهية التي أبرزها المرممين المصريين والتى أظهرت النقوش الاصلية

وتشهد مصر حاليًا موجة حارة قوية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

حالة الطقس:

تتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم بين 37 و 40 درجة مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، مثل أسوان، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل ليلاً على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق، مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المتوقع حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، مع سرعة رياح تتراوح من 40 إلى 60 كم/ساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

نصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المواظبة علي شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الباردة على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقبعات واسعة النطاق، واستخدام واقي الشمس بانتظام، وتهوية المنازل بشكل جيد، ومراقبة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واتباع النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.

بـ"القبعات والشمسيات".. السياح الأجانب يتحدون ارتفاع درجات الحرارة بالأقصر

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