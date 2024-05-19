حالة الطقس.. ارتفاع درجات الحرارة بالأقصر وتوقعات بوصولها لـ43 درجة

ارتفعت درجات الحرارة داخل محافظة الأقصر، اليوم الأحد، بمقدار درجتين مقارنة بطقس المحافظة يوم أمس السبت، وذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

ويسود طقس مشمس في معظم فترات النهار داخل محافظة الأقصر، حيث بلغت درجة الحرارة في الساعات الأولى من صباح اليوم، 37 درجة مئوية وبلغت نسبة الرطوبة 15 %، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، وصول درجة الحرارة العظمى اليوم بالأقصر إلى 43 درجة مئوية بينما توقعت انخفاض الصغرى ووصولها إلى 27 درجة مما يسود المحافظة طقس حار نهارا وليلا.

وقالت الأرصاد، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء مع اضطراب اليوم في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر ويصل ارتفاع الموج إلى (2-3) متر، مناشدة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وتشهد مصر حاليًا موجة حارة قوية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

تفاصيل حالة الطقس:

تتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم بين 37 و 40 درجة مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، مثل أسوان، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل ليلاً على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق، مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المتوقع حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، مع سرعة رياح تتراوح من 40 إلى 60 كم/ساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

نصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المواظبة علي شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الباردة على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقبعات واسعة النطاق، واستخدام واقي الشمس بانتظام، وتهوية المنازل بشكل جيد، ومراقبة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واتباع النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.