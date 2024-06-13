بمشاركة 500 شاب وفتاة.. انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية بالمنصورة

انطلق ماراثون الدراجات الهوائية، صباح اليوم الخميس، من أمام كوبري قولنجيل بمدينة المنصورة، حيث أعطى إشارة البدء لانطلاق الماراثون الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس على مستوى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة ومندوب وزارة الشباب والرياضة، الدكتور إبراهيم زكريا، والدكتور محمد رمضان، مدير عام الرياضة، والكابتن محمد القناوي، مدير إدارة تنفيذ المشروعات، والكابتن أسعد هيبه، مدير إدارة البرامج الرياضية، ورؤساء أقسام الرياضة بالإدارات الفرعية، والأخصائيين بالإدارة العامة للرياضة والإعلام والربط الإلكتروني.

فيما بدأ الماراثون من أمام كوبري قولنجيل بمدينة المنصورة مرورا بطريق قولنجيل على نهر النيل وصولاً لخط النهاية عند المركز الطبي، بمشاركة أكثر من 500 شباب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب بالإدارات الفرعية، وشباب يدير شباب "YLY"، بالإضافة إلى تأمين الماراثون بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية، وإدارة المرور، وهيئة الإسعاف بالدقهلية.

وأكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، أن أهمية تنظيم ماراثون رياضي للدراجات الهوائية، تأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر الرياضة في أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة، بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، عبر تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصةً رياضة الدراجات.

كما قدمت الدكتورة مني عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، على إطلاقه لإشارة البدء ودعمه المتواصل للشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والمشاركة من وزارة الشباب والرياضة فى مثل هذه الاحتفالات الرياضية، وكذلك الشكر والتقدير لرجال الشرطة بالدقهلية لتأمين مسيرة الماراثون، والقائمين على تنظيم الماراثون بالإدارة العامة للرياضة.

الجدير بالذكر، أن الماراثون يأتي ضمن حزمة الماراثون ات، والأحداث الرياضية المتنوعة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار العام، ضمن خطة الوزارة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة وتكوين جيل رياضي، يؤمن بأهمية الاعتماد على الدراجات في التنقل كوسيلة اقتصادية وآمنة للبيئة.

يأتي تنفيذ فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية، اليوم، برعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال الدين المدير العام للإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإيماناً من القيادة السياسية بدور الشباب والرياضة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى المجتمع.

وكانت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ) بوزارة الشباب والرياضة، نظمت بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة، بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "ماراثون الدراجات الهوائية احتفالاً باليوم العالمي للدراجات الهوائية، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعلنته يوم 3 من يونيو يوما عالمياً للدراجات، وذلك نظرا لما تتصف الدراجة الهوائية من كونها وسيلة نقل بسيطة، ومستدامة وموثوقة وصائنة للبيئة وأسعارها زهيدة.

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