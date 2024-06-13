قوات الاحتلال تعلن مخيم جنين بالضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن مخيم جنين بالضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة، بعدما اقتحمت مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، وذلك وفقا لنبأ عاجل بـ "القاهرة الإخبارية".

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت، فجر اليوم الخميس، الرصاص الحي، صوب شاب فلسطيني، عقب اقتحام مدينة جنين.

وأشارت المصادر باقتحام قوات الاحتلال حي "الجابريات"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بالرصاص، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وتصعد قوات الاحتلال من اقتحاماتها وحملات الاعتقالات في الضفة الغربية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، في محاولة لوقف أعمال المقاومة التي تأتي ردا على عدوان الاحتلال المتواصل، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.