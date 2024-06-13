استعدادا للعيد.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات والمرافق في الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمرافق الحيوية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز؛ لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وشدّد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وضبط أسعارها، ورفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من تواجد الطواقم الطبية.

كما أكّد على ضرورة المتابعة والمرور على كافّة المجازر للتأكد من جاهزيتها والالتزام بضوابط وإجراءات الذبح، وتكثيف جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.