الشهادة الإعدادية 2024| 16807 طالبا وطالبة يؤدون أول امتحاناتهم بـ108 لجان بالأقصر

أدى طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، أول أيام امتحاناتهم والبالغ عددهم 16807 طالب وطالبة داخل 108 لجنة امتحانية، تم اختيارهم لأداء امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني.

وفي هذا السياق، قال الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم عقد عدة اجتماعات لوضع الخطوط الرئيسية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، حيث تم عقد اجتماعا مع وكيل المديرية، ومديري العموم، ومديري الإدارات التعليمية، وتم التأكيد على أهمية هذه المرحلة وضرورة الانضباط من جميع أفراد العملية التعليمية، مع الالتزام بإجراءات تجهيزات مقار اللجان بكل تفاصيلها، وذلك في ظل توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المعنيين بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وتم توجيه رؤساء اللجان بضرورة إلزام الملاحظين بالانضباط في مواعيد الحضور مع منع اصطحابهم للهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوفير الهدوء داخل اللجان ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في جو من الهدوء والاستقرار النفسي، والتوصية بمنع اصطحاب الطلاب للكتب داخل اللجان حتى وإن كان لا يخص المادة المعنية بالامتحان، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة.

ويؤدي1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، والتي ستبدأ اليوم السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول الامتحانات

السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.

الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، و"التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية".

في السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

من جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.

WhatsApp Image 2024-05-16 at 9.43.30 AM (1)

WhatsApp Image 2024-05-16 at 9.43.30 AM

WhatsApp Image 2024-05-16 at 9.43.29 AM (2)

WhatsApp Image 2024-05-16 at 9.43.29 AM (1)