صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 26,216.82 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.33%، وصولا إلى مستوى 2,563.3 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 5,890.8 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 8,485.34 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.32% وصولا لمستوى 5,379.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.46%، مسجلا 11,346.67 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.33%، ليصل إلى مستوى 32,074.87 نقطة.