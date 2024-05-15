صرح المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بأن قسمي الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية يلعبان دورًا مهمًا في تقليل التلاعب في هذه المنتجات ومنع بيع المنتجات غير المعتمدة.

زراعة البحيرة: فتح منافذ لبيع المبيدات المخصبات بأسعار مخفضة لدعم المزارعين

وقال وكيل الوزارة، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه نظرًا لتكرار شكاوى الفلاحين بشأن المبيدات والمخصبات غير المصرح بها في السوق المحلية والمحلات المخالفة التي يتم ضبطها يوميًا، تم توجيه التوجيهات بفتح منافذ لتوفير المبيدات والمخصبات ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وجودة عالية ومصرح بها من وزارة الزراعة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الجمعية المركزية للائتمان بالبحيرة، سبقت الجميع بفتح منفذ كبير يخدم محافظة البحيرة بأكملها، بهدف مساعدة أهالينا الفلاحين، ويتطلع الجميع لمبادرات مماثلة من الجمعيات الأخرى في مراكز المحافظة لضبط الأسواق.

من جانبه، أكد سعيد محمد راشد، رئيس الجمعية المركزية والتدريب بالبحيرة، أنه تم افتتاح معرض المبيدات والمخصبات لمساعدة أهالي الفلاحين في المحافظة، يتم ذلك بتوجيه من مديرية الزراعة بالبحيرة وتنفيذًا لتعليمات وزارة الزراعة، بتوفير مستلزمات الإنتاج والمبيدات والمخصبات للمزارعين بأسعار مخفضة عن سعر السوق، مع ضمان الجودة والصلاحية والمصادقة عليها من قبل وزارة الزراعة.

وأضاف سعيد محمد راشد، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المبيدات والمخصبات الزراعية التي يحتاجها المزارعون، وتشمل الأسمدة العضوية والكيماوية، والمبيدات الحشرية والفطرية، والمبيدات الحشائش والأعشاب الضارة، وتم تحديد أسعار هذه المنتجات بشكل مناسب ومخفض لتسهيل الوصول إليها من قبل المزارعين، وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والعائدات المحتملة للفلاحين.