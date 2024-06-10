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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الإعـدام لكهربائي قتل طفلة في الطالبية

ارشيفية
ارشيفية
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أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها بالإعدام شنقًا لكهربائي متهم  بإنهاء حياة طفلة، عمدا مع سبق الإصرار بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

كهربائي قتـ ل طفلة بخرطوم بلاستيكي


وجاء بتحقيقات النيابة أن المتهم "محمود.ع. ج" 45 سنة كهربائي، في يوم 3 أبريل 2022 بدائرة قسم الطالبية في الجيزة، قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منها، وما أن ظفر بها حتى قام بالتعدي عليها ضربا مستخدما أداة خرطوم بلاستيكي، واستتبع برطم رأسها بالأرض فأحدث بها الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.

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