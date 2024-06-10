بالفيديو.. الشركة المصرية للحوم تعلن أسعارا أقل من السوق المحلية بنسبة تصل إلى 40%

كشف العميد محمود السعدني، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، تفاصيل إعلان الوزارة ضخ 150 طن من اللحوم الطازجة يوميا بـ 1500 منفذ بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال "السعدني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "نضخ يوميا ما يقرب من 98 طن ونصل إلى 140 و150 طن لحوم طازجة وضاني وسوداني ومن جيوبتي، واللحوم تقل عن أسعار السوق بـ30% إلى 40%".

وأوضح: "أسعار اللحوم السوداني 285 جنيه، ولحوم بلدي طازجي 353، ولحوم ضان طازجة بـ360 جنيه، علاوة على الدواجن المحلية والمستوردة".

وأردف، رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين: "اللحوم آمنة تماما، ولجان من الهيئة العامة للخدمات البيطرية موجودة في بلد المنشأ للكشف على الأبقار قبل شحنها إلى مصر، وفور وصولها مصر يتم الكشف عليها للتأكد من سلامتها، وبعد الذبح يجرى الكشف على اللحوم مرة ثالثة ثم تشحن من توشكى وسفاجا في عربات مبردة حتى تصل إلى القاهرة ليجرى الكشف عليها مرة رابعة بواسطة أطباء الشركة وأطباء من الإدارة المركزية للخدمات البيطرية".