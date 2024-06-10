تموين المنيا يضبط 107 مخالفات متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الإثنين من ضبط 107 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 107 مخالفات تموينية منها 53 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات)، و 53 مخالفة في مجال متابعة الأسواق( عدم الإعلان عن الأسعار- بيع أزيد من السعر المقرر - صلاحية - ذبح خارج السلخانة - سلع مجهولة المصدر - شهادة صحية - تجار تموينيين)، بالإضافة إلى تحرير مخالفة في مجال المواد البترولية.



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