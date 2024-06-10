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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انخفاض في درجات الحرارة ورفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية
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سجلت درجة الحرارة اليوم الاثنين 10 يونيو انخفاض طفيف عن الايام السابقة 28، بعد المرور بموجة حارة وصلت فيها درجات الحرارة إلى 32 درجة، وارتفاع نسبة الرطوبة إلى 66%، وسرعة رياح 18 كم/ساعة. 

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، اعتدال نسبي للطقس للاستمتاع بشواطئ الإسكندري، فحالة البحر اليوم هادئة والأمواج خفيفة.

وأكدت على رفع شواطئ القطاع الشرقى الراية صفراء، بينما رفعت شواطئ سيدى بشر رايات خضراء، اما شواطئ العجمي والقطاع الغربي رفعت رايات حمراء، وحذرت من عدم الاستماع جيدا لتعليمات المنقذين.

كما أوضحت أنه ممنوع ركوب البدالات بدون ستره الإنقاذ لايف جاكت، وعدم دفع الإكرامية ولو فرض عليك العامل إكرامية لابد من التواصل مع السياحة والمصايف وتقديم شكوى، كما حذرت من عدم إلقاء اكياس الحلويات فى البحر أو علي الرملة، واستخدام دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا. 

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