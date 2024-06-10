برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني بمحافظة الفيوم

يُمكن لطلاب محافظة الفيوم، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، من خلال رقم الجلوس.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بعد إعتماد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعم الدراسي 2023/2024م، مساء اليوم الإثنين بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

ونستعرض معكم في موقع البوابة نيوز، توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، وهي كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024

وإليكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

العلوم 40 درجة.

المجموع الكلي 280 درجة.

التربية الدينية 40 درجة - لا تضاف للمجموع.

التربية الفنية 20 - لا تضاف للمجموع.

الحاسب الآلي 20 درجة - لا تضاف للمجموع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات والإدارات التعليمية تعمل على تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائي، كما وجهت بتحري الدقة والشفافية في أعمال التصحيح.

يُمكن لطلاب محافظة الفيوم، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، من خلال رقم الجلوس، للاطلاع على النتيجة اضغط هنا.

وتهنئ البوابة نيوز جميع الطلاب الناجحين، وتتمنى لهم التوفيق في المراحل القادمة من دراستهم.