التخطيط : 12.8 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة أسوان بخطة عام 23/ 2024

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان لعام 23 /2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23 /2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، موضحة أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسوان يصل إلى 303 مشروعات، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسوان بخطة عام 23 /2024 تبلغ 12,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 35% عن خطة 22 /2023.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسوان بخطة عام 23 /2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 6,7 مليار جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 52%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2 مليار جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 732 مليون جنيه بنسبة 6%، ويخص قطاع التنمية المحلية 730 مليون جنيه بنسبة 6%، وقطاع التعليم العالي 680 مليون جنيه بنسبة 5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.9 مليار جنيه بنسبة 14%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة أسوان 102 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 102 ألف نسمة ، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 76 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 12 وحدة إجتماعية، 31 مجمع خدمات زراعية، 32 نقطة إسعاف، 3 مستشفيات مركزية، 818 فصل دراسي، صيانة 170 مدرسة، 6 مراكز تنمية أسرة، 38 محطة مياه شرب، 100 مشروع صرف صحي، 19 محطات معالجة، 121 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 158 مركز شباب، 31 مجمع خدمات حكومية، 86 مكتب بريد، 14 نقطة شرطة، 6 نقطة إطفاء، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (171 كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 1000 كم.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 50 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة أسوان، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع توجيه حوالي 500 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 117 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بنحو 98 مليون جنيه.